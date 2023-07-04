سانجيوليانو:نجاح اقتتاح البانثيون للزيارة المدفوعة

(أنسامد) - يوليو 4 - روما - قال وزير الثقافة الإيطالى جينارو سانجيوليانو "كان اليوم الأول للدخول المدفوع إلى البانثيون أكثر نجاحًا مما كان متوقعًا".



واضاف سانجيوليانو ، على هامش زيارته للبانثيون انه تم بيع ما يقرب من 6000 تذكرة مقابل أكثر من 20000 يورو من العائدات.



وقال "سيتم تقسيم العائدات بين الوزارة ، والمؤسسات الإدارية للكرسي الرسولي ، التي ستخصص جزءًا لفقراء روما ، والبلدية ، التي يتعين عليها ، مع ذلك ، أن تتعهد بإبقاء الساحة الجميلة أمامها.



وسيتم تخصيص جزء من الموارد لصيانة النصب التذكاري: للحفاظ على النظام وحمايته وفتح مساحات جديدة ".



يعد البانثيون أكثر مواقع المتاحف زيارةً في البلاد ، حيث يستقبل حوالي 9 ملايين زيارة سنويًا . (أنسامد).





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