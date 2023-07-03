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إيطاليا: الصناعات البحرية تعمل لتقليل الانبعاثات

Redazione ANSA
(أنسامد) - يوليو 3 - روما - صرح ستيفانو باجاني إيسناردي، مدير مكتب الأبحاث في غرفة الصناعات البحرية الإيطالية أن قطاع الصناعات البحرية يتحرك بزاوية 360 درجة لتقليل الانبعاثات.

وقال على هامش "منتدى استدامة اليخوت في العالم " الذي نظمته الغرفة مع إدارة صناعة القوارب الدولية "لحسن الحظ، لا توجد طريقة واحدة فقط لزيادة استدامة القوارب وإلا سننتهي كما في قطاع السيارات، حيث تم اختيار المسار من قبل المفوضية الأوروبية ان يكون كهربائيًا فقط اعتمادًا على بعض الدول والقوى مثل الصين، حيث يتم إنتاج جميع البطاريات ".

واوضح انه في هذا القطاع، بدأ التحول الآن وهناك تقنيات دفع بديلة جديدة يمكن استعارتها من أنظمة أخرى، مثل الميثانول والهيدروجين وخلايا الوقود والأمونيا.

وقال "هناك حلول متعددة فستكون هناك قوارب كهربائية بالكامل، وأخرى هجينة بالكامل، وأخرى ستستخدم أنواعًا بديلة من الوقود أو الميثانول أو الهيدروجين".

واضاف"نعم لاستخدام الطاقة الكهربائية ولكن ليس لجميع القوارب اذ أن استخدام قوارب كهربائية بالكامل في البحيرات والأنهار، وليس في البحار".

واعرب عن قلقه أن يقرر أحدهم يومًا ما في بروكسل قانونًا يمزج بين القطاع البحري والتجار، "لأن لديهم خصوصيات مختلفة ". (أنسامد).

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