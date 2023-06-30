سيارتان جديدتان لفيراري .. أداء فائق وتكنولوجيا متطورة

(أنسامد) - يونيو 30 - روما - يشكل الاداء الفائق والتكنولوجيا المتطورة أساس ترتكز عليه سياراتي فيراري الجديدة SF90 XX Stradale، وspider SF90 XX والتي طرحت بإصدار خاص ومحدود.



وتم تقديم السيارتين في حلبة فيورانو، وسيتم إنتاجهما في إصدارات محدودة وهيا 799 سيارة لإصدار سترادال، و599 لإصدار سبايدر، وقد بيعت جميعها بالفعل.



وأوضح كبير مسؤولي التسويق والتجارة في فيراري، "تمثل هذه السيارات النسخة الأكثر ابتكارا في مفهوم الإصدار الخاص"، أي السيارات التي تصدر بإمكانات كبيرة وعدد محدود.



وتتمتع سيارة SF90 XX Stradale، بقوة 1030 حصان، بإمكانيات خارقة وقياسية، إذ تزيد من إثارة القيادة على الطريق.



وتم تحسين الاداء بفضل البرامج المحددة واستخدام الحلول الديناميكية الهوائية، مثل الجناح الخلفي الثابت الذي عاد إلى فيراري من سيارة أف 50.



ويولد محرك الاحتراق الداخلي V8 قوة 797 حصانًا ويتكامل مع ثلاثة محركات كهربائية، اثنان مستقلان على المحور الأمامي والآخر في الخلف بين المحرك وعلبة التروس بحد أقصى 233 حصانا (171 كيلو وات).



ويبلغ سعر سيارة SF90 XX Stradale، المعروض 770 ألف يورو، ومن المتوقع أن يتم التسليم الأول في الربع الثاني من عام 2024، في حين تبلغ سيارة SF90 XX Spider، قيمة 850 ألف يورو، مع عمليات تسليم تبدأ في الربع الأخير من العام المقبل. (أنسامد).





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