سيارتان جديدتان لفيراري .. أداء فائق وتكنولوجيا متطورة

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

  1. ANSAmed
  2. رفاهية
  3. سيارتان جديدتان لفيراري .. أداء فائق وتكنولوجيا متطورة

سيارتان جديدتان لفيراري .. أداء فائق وتكنولوجيا متطورة

Redazione ANSA
(أنسامد) - يونيو 30 - روما - يشكل الاداء الفائق والتكنولوجيا المتطورة أساس ترتكز عليه سياراتي فيراري الجديدة SF90 XX Stradale، وspider SF90 XX والتي طرحت بإصدار خاص ومحدود.

وتم تقديم السيارتين في حلبة فيورانو، وسيتم إنتاجهما في إصدارات محدودة وهيا 799 سيارة لإصدار سترادال، و599 لإصدار سبايدر، وقد بيعت جميعها بالفعل.

وأوضح كبير مسؤولي التسويق والتجارة في فيراري، "تمثل هذه السيارات النسخة الأكثر ابتكارا في مفهوم الإصدار الخاص"، أي السيارات التي تصدر بإمكانات كبيرة وعدد محدود.

وتتمتع سيارة SF90 XX Stradale، بقوة 1030 حصان، بإمكانيات خارقة وقياسية، إذ تزيد من إثارة القيادة على الطريق.

وتم تحسين الاداء بفضل البرامج المحددة واستخدام الحلول الديناميكية الهوائية، مثل الجناح الخلفي الثابت الذي عاد إلى فيراري من سيارة أف 50.

ويولد محرك الاحتراق الداخلي V8 قوة 797 حصانًا ويتكامل مع ثلاثة محركات كهربائية، اثنان مستقلان على المحور الأمامي والآخر في الخلف بين المحرك وعلبة التروس بحد أقصى 233 حصانا (171 كيلو وات).

ويبلغ سعر سيارة SF90 XX Stradale، المعروض 770 ألف يورو، ومن المتوقع أن يتم التسليم الأول في الربع الثاني من عام 2024، في حين تبلغ سيارة SF90 XX Spider، قيمة 850 ألف يورو، مع عمليات تسليم تبدأ في الربع الأخير من العام المقبل. (أنسامد).

كل الحقوق محفوظة
Condividi
تغيير ملف تعريف الارتباط