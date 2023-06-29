مازيراتي بطل سباقات لومان كلاسيك فرن

(أنسامد) - يونيو 29 - روما - يقام في الفترة من 29 يونيو إلى 2 يوليو النسخة الحادية عشر من سباق لومان كلاسيك على حلبة "لا سارت" بفرنسا وستكون سيارات مازيراتي بين أبطال الحدث.



في معبد سباقات التحمل، حيث تمت كتابة فصل آخر في تاريخ رياضة السيارات مؤخرًا، ستكون العلامة التجارية مازيراتى حاضرة مع بعض الموديلات الكلاسيكية وقطع فريدة من نوعها.



على منصة الشركة التي تتخذ من مودينا مقراً لها، سيكون هناك طراز تيبو 63 لسنة1961، تم إنتاجه في خمسة نماذج فقط، وسيارة بورا من عام 1974 بمحرك خلفي مركزي.



سينضم إلى السباق موديل جران توريزمو، مع محرك فولجور الكهربائي بالكامل، وفيوريزى كوبيه MC20 باللون البرتقالى الغامق.



علاوة على ذلك، في منطقة واحدة من الحلبة، سيتم عرض جى تى 3500 لعام 1962، وجران توريزمو بريزما، مع محرك نيتونو v6. سيكون هناك أيضًا أسطول من مازيراتي يضم موديلات مثل:جران توريزمو تروفيو وجريكال تروفيو وام سي 20 وفيوريزيرى ام سي 20. (أنسامد).





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