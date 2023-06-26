يخت بيزوس الشراعي الضخم لأول مرة في كوستا سميرالدا

(أنسامد) - يونيو 26 - روما - يصل اليخت الشراعى "كورو" الذي يملكه جيف بيزوس، رجل الأعمال الأمريكي المعروف في مجال تكنولوجيا المعلومات ومالك أمازون إلى الميناء الإيطالي كوستا سميرالدا للمرة الأولى.



تم إطلاق اليخت قبل بضعة أسابيع ويبلغ طوله 127 مترًا، وعرض 16، بثلاثة صواري وتقدر قيمته بخمسمائة مليون دولار: هو جوهرة بحر حقيقية تتطلب طاقم من أربعين بحارا وتكلفة تشغيل سنوية تصل الي 25 مليون دولار.



تم تصوير اليخت، المُدرج باعتباره ثاني أكبر اليخت في العالم، ونشره على قناة انستجرام الرسمية كوستا سميرالدا.



ويعتبر يخت بيزوس، ثالث أغنى رجل في العالم وفقًا لمجلة فوربس، عبارة عن مرآب شراعي يمكنه حمل طائرة هليكوبتر، مملوكة لصديقة مالك أمازون، لورين سانشيز، والسيارات والزلاجات النفاثة والقوارب الأخرى. (أنسامد).





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