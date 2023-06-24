دار ديزل تفتتح متجرا للحقائب في ميلانو

(أنسامد) - يونيو 24 - روما - كشفت دار الأزياء الإيطالية "ديزل" Diesel، النقاب عن أول متجر لها مخصص لحقيبة "1DR" في مدينة ميلانو، بجوار متجر ديزل الرئيسي في حي سان بابيلا، والذي سيظل مفتوحًا لمدة عام واحد.



وقالت علامة ديزل التي أسسها رينزو روسّو : نظرا لكونه يعبر عن بيئة غامرة، فقد تم تصميم المتجر ليكون بمثابة مفهوم فني متعدد الحواس أكثر من كونه متجرًا تقليديًا.



يدخل الزبائن مساحة مكعبة تبلغ 52 قدمًا مربعة، حيث تصطف "1DR"على جانبيها الفضة المعدنية ثلاثية الأبعاد. وجاءت الجدران والأرضية والسقف مغطاة بنسيج فضي مجعد، مع راتنج بلوري في جميع أنحاء الأرضية مع صناديق إضاءة معلقة.



تعرض المنصات الفضية مجموعة حقائب "1DR"، التي قدمها المدير الإبداعي لدار أزياء ديزل، جلين مارتنز لأول مرة في ربيع عام 2022.



جاءت هذه المجموعة في إصدار محدود من 30 حقيبة "1DR" حصريًا في متجر سان بابيلا. (أنسامد).





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