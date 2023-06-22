الإلهة إيزيس ساحرة الإيطاليين ونيرون معروضان في روما

(أنسامد) - يونيو 22 - روما - لا تزال ايزيس الإلهة الأم، حامية الملوك، إلهة الجنائز، ولكنها أيضًا الساحرة العظيمة: الإلهة المصرية القديمة جدًا بجسد امرأة عليه رداء طويل محكم، زوجة أوزوريس، إله الموتى، وأم حورس الذى مارس دوره كرمز لمصر كلها، تحتفظ بسحرها الذي لا يمكن للإيطاليين مقاومته.



ويقام معرض لها ونيرون يحمل اسم "حبيبة إيزيس.. نيرون ودوموس أوريا ومصر" شغف نيرون بالشرق، والذي تجسد إيزيس جوهره، ويسرد تغلغل حب إيزيس في روما في القرن الأول الميلادي.



بطل القصة في دوموس أوريا، بيت نيرو الذهبي الذي عرّف نفسه بالشمس الذهبية وفقًا لرؤية شرقية، وهو عبارة عن فيلا ذات مناظر طبيعية بناها الإمبراطور الروماني نيرون في قلب روما القديمة بين عامي 64-68 ميلادي، وهي الآن تعد ضمن التراث الإيطالي.



مثل بعض الأباطرة الآخرين المفتونين قبل كل شيء بالعبادة التي سادت على تلك الأرض، كان نيرون أيضًا مفتونًا بها وقد ظهر هذا الميل بشكل نهائي من الترميم الأخير لـحديقة دوموس أوريا.



هذه الزخارف هي التي أعطت فكرة "إعادة بعض غرف قصر نيرون إلى مجدها السابق"، كما تقول مديرة حديقة الكولوسيوم الأثري، ألفونسينا روسو، التي أشرفت على المعرض.



مسار جديد في الفيلا الذهبية، والذي بفضل المسرحيات الضوئية التي تعيد بناء الذكريات المصرية، يعرض عشرات من المكتشفات الثمينة المرتبطة بالثقافة الشرقية من المتاحف الإيطالية الكبرى، وجد بعضها، كما في حالة شظايا تماثيل إيزيس و حورس، أسفل نهر التيبر.



(أنسامد).





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