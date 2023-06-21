بورصة ايتاليانا تدرج فيريتى لليخوت في يورونكست ميلانو

(أنسامد) - يونيو 21 - روما - وافقت بورصة ايتاليانا على إدراج شركة تصنيع اليخوت فيريتى في يورونكست ميلانو التي تم تصميمها بشكل أساسي للشركات المتوسطة والكبيرة وتخطط لجمع الموارد المالية من أجل تمويل مشروعات النمو.



وسيتم عرض الاسهم على مدي يومين 21 و22 يونيو على أن يتم التداول اعتباراً من 27 يوليو وهو ما يعادل 26.1 بالمائة من رأس المال.



وسيكون العرض محجوزًا حصريًا للمستثمرين المؤهلين في الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المتحدة وللمؤسسات الاستثمارية الأجنبية خارج الولايات المتحدة الأمريكية.



وفي الولايات المتحدة الأمريكية حققت فيريتي اعتباراً من 31 ديسمبر 2020 وللأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2023 صافي إيرادات وصلت إلى 1030.1 مليون، 898.4 مليون و611.4 مليون و280.3 مليون على التوالي وصافي دخل 60.5 مليون و37.4 مليون و 22 مليون و18.6 مليونا. (أنسامد).





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