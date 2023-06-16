إيطاليا-نبيذ : في غضون 15 عاما، ارتفع المستهلكون بنسبة 35٪

(أنسامد) - يونيو 16 - روما - في السنوات الخمس عشرة الماضية في إيطاليا، زاد عدد مستهلكي النبيذ بنسبة 35٪ (+4.4 مليون) وفي نفس الوقت انخفض الاستهلاك اليومي بنسبة 22٪.



وكشفت دراسة أجراها مرصد اتحاد النبيذ الإيطالي استنادا إلى بيانات الوكالة الوطنية الإيطالية للإحصاء (إستات)، عن وجود 29.4 مليون مستهلك اليوم، أي 55٪ من السكان، بالإضافة إلى جمهور تقوده النساء (+ 12٪ مقابل -2٪ من الرجال)، الذين لا يتخلون عن المشروب الكحولي بأسلوب مختلف عما كان عليه في الماضي.



لخص رئيس الاتحاد الدولي للرابطات لامبرتو فريسكوالدي، علاقة الإيطاليين مع النبيذ بأنها عنصر اجتماعي ونمط حياة أكثر من كونه طعامًا.



وتشير الدراسة إلى استهلاك البيرة عند 27.4 مليون مستهلك، حيث نما كل من المستخدمين اليوميين (+ 19٪ منذ عام 2008) والمستخدمين العرضيين (+ 30٪). (أنسامد).





Ottieni il codice embed