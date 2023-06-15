نشاة مدرسة ازيموت بينيتى اكاديمي لإدارة الأعمال

(أنسامد) - يونيو 15 - روما - انشات مجموعة ازيموت بينيتى مجموعة بينيتى جروب كوربوريت اكاديمى لتدريب أفضل المهنيين في العالم البحري ، بهدف مزدوج هو مرافقة الموظفين في مسار نموهم المهني وخلق أكثر الشخصيات المرغوبة في القطاع لتوليد وظائف جديدة.



وتمت هذه المبادرة تحت رعاية رئيسة المجموعة جيوفانا فيتيللي في أشهر عملها الأولى.



وتعد الأكاديمية هي الأولى في القطاع البحري التي تعالج مسألة التدريب بنهج شامل ، بما في ذلك في نموذجها تدريس المعرفة التقنية والحرفية ، والتطوير الإداري وإنشاء مشاريع تعليمية وإرشادية بالتعاون مع هيئات التدريب المهني ومؤسسات التعليم الثانوي والجامعي.



ومن جانبه قال ماركو فالى الرئيس التنفيذى للمجموعة "نحن رواد في قطاع يرى إيطاليا في المرتبة الأولى في العالم فهو قطاع متنام ويوم بالبحث المستمر عن الشخصيات المتخصصة.



وفقًا لدراسة أجرتها شركة الصناعات البحرية في عام 2021 ، كانت مساهمة القطاع البحري في الناتج المحلي الإجمالي الوطني أكثر من 5 مليارات يورو ، بزيادة 31.4٪ مقارنة بعام 2020.



وارتفع إجمالي الموظفين بنسبة 9.7٪ ، وبلغت الذروة 14.7٪ في دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق ببناء الوحدات الجديدة.



(أنسامد).





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