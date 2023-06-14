الانتهاء من تجديدات الموقد والتماثيل في قصر فارنيزي

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

  1. ANSAmed
  2. رفاهية
  3. الانتهاء من تجديدات الموقد والتماثيل في قصر فارنيزي

الانتهاء من تجديدات الموقد والتماثيل في قصر فارنيزي

Redazione ANSA
(أنسامد) - يونيو 14 - روما - انتهت اعمال الترميم الموقد الذي يبلغ ارتفاعه 4 ونصف متر في صالون ديركول في قصر فارنيزى، مقر السفارة الفرنسية في إيطاليا، وسيضيء مرة أخرى بعد شهرين من أعمال الترميم الدقيقة.

بفضل دعم مجموعة بالازيتى هي شركة رائدة في صناعة المواقد والخشب والحبيبات في إيطاليا وواحدة من أهم الشركات في أوروبا، بالتعاون مع فونداكو ايطاليا وهي شركة استشارية تدعم مالياً حماية التراث الفنى للمدن و المؤسسات الإيطالية وتقوم بتنفيذ المشاريع الخاصة بها وبرعاية المرمم فالنتينا رومي من اتحاد براجما.

وقد ساعد الترميم علي استعادة الوضوح الكامل للأسطح الرخامية البيضاء ومتعددة الألوان للموقد ومن التمثالين المحيطين به.

وصمم المدفأة المهندس المعماري جاكوبو باروزي عام 1564 بتكليف من الكاردينال رانوتشيو فارنيزي .بشكل عام، إنه عمل نحتي يتكون من عشرات الأنواع من الرخام متعدد الألوان، يتوجها تمثالان يحملان شعار النبالة لرانوتشيو فارنيزي.

في الواقع، تعتبر عملية ترميم المدفاة جزءًا من مشروع تجديد شامل لـلقصر، بدأ في السنوات الأخيرة: في عام 2021، بدأت فرنسا موقع بناء لواجهات وسقف المبنى بميزانية عالمية تبلغ حوالي 6 ملايين يورو ومدة 5 سنوات. (أنسامد).

كل الحقوق محفوظة
Condividi
تغيير ملف تعريف الارتباط