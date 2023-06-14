الانتهاء من تجديدات الموقد والتماثيل في قصر فارنيزي

(أنسامد) - يونيو 14 - روما - انتهت اعمال الترميم الموقد الذي يبلغ ارتفاعه 4 ونصف متر في صالون ديركول في قصر فارنيزى، مقر السفارة الفرنسية في إيطاليا، وسيضيء مرة أخرى بعد شهرين من أعمال الترميم الدقيقة.



بفضل دعم مجموعة بالازيتى هي شركة رائدة في صناعة المواقد والخشب والحبيبات في إيطاليا وواحدة من أهم الشركات في أوروبا، بالتعاون مع فونداكو ايطاليا وهي شركة استشارية تدعم مالياً حماية التراث الفنى للمدن و المؤسسات الإيطالية وتقوم بتنفيذ المشاريع الخاصة بها وبرعاية المرمم فالنتينا رومي من اتحاد براجما.



وقد ساعد الترميم علي استعادة الوضوح الكامل للأسطح الرخامية البيضاء ومتعددة الألوان للموقد ومن التمثالين المحيطين به.



وصمم المدفأة المهندس المعماري جاكوبو باروزي عام 1564 بتكليف من الكاردينال رانوتشيو فارنيزي .بشكل عام، إنه عمل نحتي يتكون من عشرات الأنواع من الرخام متعدد الألوان، يتوجها تمثالان يحملان شعار النبالة لرانوتشيو فارنيزي.



في الواقع، تعتبر عملية ترميم المدفاة جزءًا من مشروع تجديد شامل لـلقصر، بدأ في السنوات الأخيرة: في عام 2021، بدأت فرنسا موقع بناء لواجهات وسقف المبنى بميزانية عالمية تبلغ حوالي 6 ملايين يورو ومدة 5 سنوات. (أنسامد).





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