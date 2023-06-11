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  3. إفتتاح فندق بولغري روما الفاخر، بحضور نجمات عالميات

إفتتاح فندق بولغري روما الفاخر، بحضور نجمات عالميات

Redazione ANSA
(أنسامد) - يونيو 11 - روما - أضاء عرض مذهل من 200 طائرة بدون طيار حفل إفتتاح فندق بولغري روما الفاخر، تكريما للعاصمة وضريح أوغسطس، النصب الجنائزي الواقع في وسط الساحة الشهيرة، بحضور العديد من المشاهير على رأسهم زيندايا الجميلة في ردهة الاستقبال الفاخرة.

ارتدت الممثلة زيندايا الأنيقة للغاية بدلة سوداء من فالنتينو هوت كوتور، ومجوهرات وساعة البيت الروماني، وقصت الشريط مع الرئيس التنفيذي لبولغاري جان كريستوف بابين، وعمدة روما روبرتو جوالتيري، ومستشار الفاعليات الكبرى والرياضة والسياحة والموضة أليساندرو أونوراتو، والممثلة الهندية بريانكا تشوبرا جوناس، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بولغاري سيلفيو أورسيني، والمدير العام للفندق الروماني الجديد فينتشنزو فالكون.

يقع الفندق في قلب منطقة كامبو مارزيو على بعد دقائق قليلة من السلالم الإسبانية الشهيرة وشارع فيا ديل كورسو ومتجر بولغري في شارع فيا كوندوتي.

وسيشغل الفندق مبنى فاخر يعود إلى عام 1930 تمّ تحديثه وتجديده، قبالة ضريح أغسطس الذي يعد أول إمبراطور روماني.

والمعروف أن ضريح أغسطس، هو قبر كبير بناه الإمبراطور أغسطس مؤسس الإمبراطورية الرومانية في 28 قبل الميلاد، ويقع الضريح على ساحة أوغستو إمبيراتوري.

يضم الفندق أكثر من 100 غرفة، معظمها من الأجنحة، ومطعمي "إل ريستورانتي - نيكو روميتو" و"إل بار" الفاخرين.

وتم استخدام مواد مثل الرخام والقرميد الأحمر، للتأكيد على ارتباط الفندق بروما والإمبراطور أغسطس، مع مجموعة من الفنون المعاصرة والقديمة لتسليط الضوء على الجوانب المختلفة لتراث المدينة العريقة، باعتبارها من أجمل مدن العالم ومهدًا للفنون والثقافة.

من المتوقع أن يصبح 'بولغري روما'، وجهة بارزة تجسّد إرث علامة بولغري في المدينة المشهورة بصناعة المجوهرات الفاخرة. (أنسامد).

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