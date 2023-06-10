"باجاني" تحتفل بمرور 25 عاما على إطلاقها

(أنسامد) - يونيو 10 - روما - تحتفل شركة باجاني الإيطالية المصنعة للسيارات الرياضية، بمرور 25 عامًا على إنشائها على يد هوراسيو باجاني، لتشق طريقها في سوق السيارات وتصبح واحدة من بين أكثر الأسماء المرموقة في عالم السيارات الرياضية الخارقة.



أصبحت باجاني اليوم مشهورة في جميع أنحاء العالم بفضل إبداعاتها النادرة والتكنولوجية، واكتسبت قيمة كبيرة مع مرور الوقت. للاحتفال بهذه المناسبة، تنظم الشركة فاعلية في مدينة مودينا في الفترة من 16 إلى 18 يونيو في ساحة بيازا روما.



بالإضافة إلى عرض 25 سيارة أمام الجمهور في إطار معرض "25 عامًا - 25 سيارة هايبر كار"، ستكون هناك موسيقى إذاعة مونت كارلو لتشجيع المشاركين. في مساء يوم 16 يونيو، من المقرر إقامة حفل لماريو بيوندى.



ومساء يومي 17 و18 يونيو، سيكون هناك عرض خرائط على واجهة قصر دوكالي، حيث سيتم أيضًا عرض مقطع فيديو مخصص لهذه المناسبة.



(أنسامد).





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