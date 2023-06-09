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  3. البندقية: مدرسة لتلبية متطلبات سياحة اليخوت الفاخرة

البندقية: مدرسة لتلبية متطلبات سياحة اليخوت الفاخرة

Redazione ANSA
(أنسامد) - يونيو 9 - روما - افتتحت مدينة البندقية أول أكاديمية عالمية لسياحة اليخوت الفاخرة بهدف تقديم المعرفة والخبرات اللازمة لخدمات سياحة اليخوت.

وجاءت الأكاديمية كمبادرة مشتركة بين المركز الدولي لدراسات الاقتصاد السياحي، (الذي يضم أعضاء في جامعة كا فوسكاري فينيسيا ومنطقة فينيتو)، ومجموعة أكيرا ياختينج.

وستجذب الأكاديمية الطلاب والمديرين الشباب من جميع أنحاء العالم، الذي سيعودون "إلى المدرسة" لتعلم كيفية تلبية الطلب الانتقائي المتزايد على سياحة اليخوت الفاخرة التي تتطلب الكفاءة والموثوقية المطلقة.

كما تتلاقى الأكاديمية مع التصور الذي أطلقه عمدة المدينة لويجي برونيارو، حول موضوع اليخوت، من خلال السماح للمشغلين المستقبلين ووكالات الشحن وشركات الخدمات الكبيرة لليخوت، باكتساب المعرفة الأساسية الفريدة. (أنسامد).

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