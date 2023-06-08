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مازيراتي في سباق فيرناسكا سيلفر فلاج 2023

Redazione ANSA
(أنسامد) - يونيو 8 - روما - يقام في الفترة من 9 إلى 11 يونيو النسخة السابعة و العشرين لسباق السرعة الشاقة فيرناسكا سيلفر فلاج 2023 على الطريق المؤدي من قلعة لاركواتو إلى فيرناسكا وهكذا تم إعادة تفعيل سباق السرعة الشاقة الذي حدث من 1953 إلى 1972، وستكون مازيراتي بطلة الحدث.

في الواقع، سيقدم دار مازيراتى في مودينا، يومي السبت 10 والأحد 11، عرضاً لأربعة موديلات "بيرلينتا 1953 وتيبو 1500 لسنة 1949 وتيبو 1961 وتيبو 320 اس من عام 2001.

وستعرض برلينيتا بقدرة 170 حصاناً وسرعة قصوى تبلغ 235 كم / ساعة ،والتى كانت بمثابة نقطة تحول بين عالم سيارات السباق وعالم سيارات الطرق ؛ يجمع الموديل الثاني بين النمط الذي يضم إطار أنبوبي مبتكر مع عناصر ذات قسم دائري ؛ وتميزت الثالثة بقدرتها على المناورة وسهولة القيادة ؛ في حين أن الأخير هو نموذج فريد من نوعه يعمل بمحرك توربيني مزدوج سوبرتشارجد بقوة 370 حصان 3.2 V8 لسرعة قصوى تقترب من 300 كم / ساعة.

بمناسبة الحدث ، لن تكون مازيراتي جران توريزمو وجريكالي مفقودة ، في نشاط اختبار القيادة الذى ينظمه ترايدنت كلوب. (أنسامد).

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