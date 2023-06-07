أكثر من 30 ألف زائر للنسخة الرابعة من معرض البندقية للقوارب

(أنسامد) - يونيو 7 - روما - استقبل معرض البندقية للقوارب أكثر من 30 الف زائر قادمين من جميع أنحاء حوض البحر الأدرياتيكي، مع وجود العديدين من أوروبا الشرقية و30 دولة أجنبية، مما يؤكد أن هذا هو موعد مركزي لهذا القطاع من السوق، الذي لا يزال ينمو ويقدم أفكارًا جديدة كل موسم.



وقد استضاف المعرض عمالقة هذه الصناعة وقدموا يخوتاً تعتبر جواهر حقيقية تحطم، عامًا بعد عام، الأرقام القياسية من حيث الحجم والرفاهية والتصميم والتكنولوجيا والراحة.



نظم الحدث اتحاد الإبحار الإيطالي وهو السلطة الوطنية العضو في اتحاد الإبحار الدولي لإيطاليا "فيلا" نيابة عن بلدية البندقية وبالتعاون مع البحرية الإيطالية بدعم من الحكومة والمنطقة.



ومن جانبه قال العمدة، "إن معرض القوارب كان مسرحاً للمؤتمر الأول لإعلان البندقية عاصمة دولية للاستدامة مما يؤكد الاهتمام الذي أعطي لهذه القضية الأساسية لمستقبلنا وقبل كل شيء لشبابنا".



وأضاف، "الاستدامة تنطبق أيضًا على البحر خاصة مع إنشاء رصيف كامل مخصص للملاحة الخضراء، مما يفتح سيناريوهات جديدة لتطبيق البحث التكنولوجي على نطاق صناعي وباستثمار 154 مليون يورو لجعل أسطول الحافلات المائية صديقاً للبيئة ". (أنسامد).





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