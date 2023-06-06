مرسيدس بينز إيطاليا تحتفل بمرور 50 عاماً علي تأسيسها

(أنسامد) - يونيو 6 - روما - احتفلت شركة مرسيدس بينز الألمانية للسيارات الفاخرة بمرور 50 عاماً علي بدء نشاطها في إيطاليا منذ 18 أبريل 1973.



وبهذه المناسبة أعلنت الشركة عن بيع أكثر من مليوني وحدة حتي الان ما بين سيارات وشاحنات صغيرة.



وأقيم موكباً للسيارات القديمة والحديثة مر عبر الأماكن الرمزية في روما.



ويقول بيان للشركة ان العقود الخمسة تميزت بالعلاقة القوية بين الثقافتين الألمانية و الإيطالية .وكان فرع روما مخصصاً لبيع سيارات الركوب والسيارات الصناعية وتمتلك الشركة الام 75 بالمائة من اسهمها بينما بتمتلك اوتوستار 25 بالمائة الباقية وهى الشركة التى تستورد السيارات منذ 1959 وهي صاحبة انشاء الشبكة التجارية الإيطالية. (أنسامد).





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