معرض البندقية للقوارب يستقبل 15 ألف زائر في ثلاثة أيام

(أنسامد) - يونيو 5 - روما - استقبل معرض البندقية للقوارب، قرابة 15 ألف زائر خلال الثلاثة أيام الأولى من المعرض الذي يقام في الفترة من 31 مايو حتى 4 يونيو، وتعرض خلاله أحواض بناء السفن الإيطالية والأجنبية المرموقة أحدث إصداراتها.



توافد الزوار خلال الثلاثة أيام الأولى من الحدث، سواء كانوا إيطاليين أو أجانب، على ترسانة البندقية للاستمتاع بالعروض الأولى للعديد من القوارب التي تعرض لأول مرة في العالم، وكذلك الاطلاع علي اخرالمستجدات في عالم القوارب، خاصة الصديقة للبيئة.



يشارك في نسخة هذا العام، أكثر من 220 عارضًا (من بينهم 180 من إيطاليا)، و300 قارب في البندقية، 240 منها في الماء، بإجمالي 2.7 كيلومتر طولي.



أما باقي المشاركين فهم من المملكة المتحدة، وكرواتيا، وسلوفينيا، وبولندا، وإسبانيا، وفرنسا، وألمانيا، والنمسا، والسويد، والدنمارك وفنلندا. (أنسامد).





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