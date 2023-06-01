إيطاليا-احصائية: 82% من المستثمرين يفضلون النبيذ الأحمر

(أنسامد) - يونيو 1 - روما - يفضل مستثمروا النبيذ الإيطالى، الذي يعمل في السوق عبر الإنترنت، الاستثمار في النبيذ الأحمر الذي تم اختياره في 82٪ من الحالات، يليه الفقاعات (17٪) والأبيض (1٪).



هذا ما أكدته الدراسة التي أجرتها مؤسسة "اي وايب" -السوق الحية للنبيذ الفاخر-على عينة تمثيلية من 1000 مستثمر في النبيذ الفاخر بهدف تحديد الخصائص الرئيسية للمستثمر.



وتشير إلى أن 45.9٪ يستثمرون في الخمور من منطقة توسكانا، تليها بوردو (20.1٪)، الشمبانيا (15.2٪) وبيدمونت (15.2٪).



وعلى المستوى الإقليمي تقول الدراسة، يقيم 4 من كل 10 مستثمرين رقميين (40.8٪) في لومباردي، تليها توسكانا (9.3٪) وفينيتو (8.2٪).



وفي 38٪ من الحالات، تتراوح أعمارهم بين 27 و32 عامًا، تليها الفئة العمرية 33-38 (18٪) والفئة العمرية 39-44 (14٪).



كما أظهرت الدراسة أن 50.9٪ من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم يصرحون بأن شغفهم بالنبيذ هو الذي يدفعهم للاستثمار ، بينما 32٪ يفعلون ذلك أساسًا لتنويع انشطتهم.



ويستثمر 12.1٪ لأنهم ينجذبون إلى الإمكانات العالية للنبيذ "الذي ولّد نموًا تراكميًا + 94٪ في السنوات العشر الماضية".



وقد أفاد المحللون أن واحدًا من كل اثنين من المستثمرين الرقميين (53.2٪) يخصص ما يصل إلى 5٪ من محفظته الاستثمارية للنبيذ الفاخروواحد من كل 3 (29.9٪) ، بين 5٪ و 10٪ من رأس المال في النبيذ الفاخر، بينما واحد من كل 10 (10.4٪) يستثمر ما يصل إلى 20٪. (أنسامد).





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