كوستا ازميرلدا سوبر يخوت تصل الي مليار دولار

(أنسامد) - مايو 31 - روما - وصل الي شواطيء كوستا ازميرلدا نهاية شهر مايو الحالي ما يقرب من 10 يخوت فاخرة من فئة "بواخر الاحلام" والتى تصل قيمتها الي مليار دولار ويملكها مستثمرين اغلبهم امريكيين ولكن هناك ايضاً الايرلنديين و من موناكو واسرائيل.



وعلي سبيل المثال يخت بناه بينيتي صانع القارب الفاخرة ويبلغ طوله 63 متراً وقيمته 70 مليون دولار ويملكه تود شافى وهو رجل اعمال امريكى يستثمر في وسائل التواصل الاجتماعي مثل نتفليكس وتويتر وياهو .



وهناك يخت "يالا" ويبلغ طوله 73 متراً وقيمته 80 مليون دولار ويملكه مستثمر مصرى.



وقد اختار ايضاً مصمم الازياء الامريكي تومي هيلفيجر كوستا ازميرلدا لوجود يخته "فلاج" وطوله 62 متراً وقيمته 45 مليون دولار.



وهناك ايضاً يخوت "ماد سمر" للمستثمر الامريكي جيفرى سوفر ويبلغ طوله 95 متراً وقيمته 250 مليون دولار،ويخت ايدن اوفر مالك اتلتيكو مدريد "بيتر بليس"ويخت "جويس"71 متر ويملكه رجل اعمال امريكي و"كوالا" ملك خالد جوفيلى صاحب اكبر مؤسسة سعودية خاصة. (أنسامد).





Ottieni il codice embed