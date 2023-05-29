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  3. معرض البندقية يقدم أحدث الابتكارات في صناعة القوارب

معرض البندقية يقدم أحدث الابتكارات في صناعة القوارب

Redazione ANSA
(أنسامد) - مايو 29 - روما - تعتبر مدينة البندقية الإيطالية بمثابة مسرح للابتكارات التي يطول انتظارها في مجال القوارب.

وفي هذا السياق، سيكون معرض ترسانة البندقية، المقرر إقامته في الفترة من 31 مايو حتى 4 يونيو، بمثابة المنصة التي ستعرض عليها أحواض بناء السفن الإيطالية والأجنبية المرموقة، النماذج المقترحة لفصل الصيف.

تعود لدورة هذا العام من المعرض، العلامات التجارية الكبرى مثل مجموعة فيريتي وأزيموت بينيتي وسان لورينزو.

ومن المتوقع أن يشارك في نسخة هذا العام، أكثر من 220 عارضًا (من بينهم 180 من إيطاليا)، و300 قارب في البندقية، 240 منها في الماء، بإجمالي 2.7 كيلومتر طولي.

هناك العديد من القوارب التي ستعرض لأول مرة في العالم، من بينها قارب من صناعة شركة اوشن كينج في مدينة كيودجا الإيطالية، وهو بهيكل فولاذي وبنية علوية من الألومنيوم. ويمكن أن يبحر لمسافة 4500 ميل بسرعة 10 عقدة قبل أن يحتاج إلى التزود بالوقود، ويزيد طوله قليلاً عن 36 متراً.

تقدم مجموعة فيريتي، قاربا يبلغ طوله 24 مترًا بهيكل سلس للغاية مصمم للإبحار بسرعات متوسطة تصل إلى 21 عقدة، فيما تقدم مجموعة أزيموت بينيتي، قارب Verve 42، المخصص للسوق الأمريكية التي تفضل تركيب محركات خارجية، وهو عبارة عن قارب بمحرك عالي الأداء.

(أنسامد).

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