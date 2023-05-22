اختبار سيارة لامبورجيني هوراكان ستيراتو في كاليفورنيا

(أنسامد) - مايو 22 - روما - تم اختبار سيارة لامبورجيني هوراكان ستيراتو الرياضية، على الطرق العادية والطرق الوعرة والرملية في كاليفورنيا، على طول طرق حديقة جوشوا تري الوطنية.



وجاءت السيارة الرياضية بالعديد من الإمكانيات، التي توفر ديناميكيات السيارة المحسنة للتحكم المثالي على جميع الطرق. وظهرت لامبورجيني هوراكان ستيراتو على حلبة في صحراء وادي كواتشيل، والتي تجمع بين مسار إسفلتي ومضمار ترابي بطول يبلغ حوالي 4 كم.



في سيارة هوراكان ستيراتو ساعدت أنظمة الحماية الأمامية المصنوعة من الألومنيوم وأقواس العجلات القوية للسيارة الخارقة بالتحرك بأمان تام مع حماية هيكل السيارة الثمين.



تمتلك السيارة محرك V10 سعة 5.2 لتر بقوة 610 حصان وعزم دوران 560 نيوتن متر، ما يجعلها قادرة على الانتقال من سرعة صفر إلى سرعة 100 كم / ساعة في 3.4 ثانية. (أنسامد).





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