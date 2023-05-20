مجموعة البحر الإيطالية : بيع ثلاثة يخوت ضخمة جديدة

(أنسامد) - مايو 20 - روما - أعلنت مجموعة البحر الإيطالية (Italian Sea Group)، التي تعمل في مجال تصنيع اليخوت الفاخرة، عن بيع ثلاثة يخوت عملاقة جديدة بطول 70 مترًا من طراز جي سي-فورس GC-Force، وهو نموذج ناجح للغاية ضمن أسطول أدميرال، إلى مالك أوروبي.



تم تصميم النموذج بالكامل من قبل مركز التصميم التابع لمجموعة البحر الإيطالية، حيث تتميز التصميمات الخارجية بخطوط أنيقة ومساحات كبيرة صالحة للعيش على السطح ونوافذ كبيرة، بينما تشتمل أماكن الإقامة الداخلية للمشروع، على تصميم مكون من سبع كبائن لكبار الشخصيات والضيوف و10 كبائن للطاقم. ومن المقرر أن تتم عملية تسليم اليخوت الثلاثة في أعوام 2026 و2027 و2028.



وصرح فيليبو مينشيلي، رئيس مجموعة البحر الإيطالية، قائلا إن بيع أول يخوت Admiral GC-Force يمثل علامة بارزة تظهر الثقة التي يضعها مالكو السفن واليخوت من جميع أنحاء العالم في مؤسستنا.



تؤكد هذه العملية صحة استراتيجية مجموعة البحر الإيطالية التي تركز أعمالها الأساسية على بناء اليخوت من 50 مترًا إلى أكثر من 100 متر، وتوفر مزيدًا من الرؤية لمحفظة الطلبيات التي بلغت قيمتها أكثر من مليار يورو في 31 ديسمبر 2022.



ومن جانبه، قال جيوفاني كوستانينو، المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة، إن هذه الصفقة المهمة تؤكد مسار التطور في سوق اليخوت الضخمة ومكانة مجموعة البحر الإيطالية كلاعب مرجعي عالمي في هذا القطاع. (أنسامد).





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