ارتفاع مبيعات ستيلانتس في أوروبا خلال أبريل

(أنسامد) - مايو 19 - روما - سجلت مبيعات مجموعة ستيلانتس في أوروبا الغربية (أوروبا والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة والمملكة المتحدة)، ١٦٩٠٢٢ سيارة خلال شهر أبريل، بنمو بنسبة ٨.٢٪ بالمقارنة بنفس الشهر للعام الماضي، بحسب ما أعلنت المجموعة.



وبلغت حصة الشركة في السوق ١٧.٥٪ بالمقارنة بـ ١٨.٨٪ خلال نفس الفترة للعام الماضي.



وعن حصيلة الأربعة شهور الأولى من العام، فقد تم تسجيل مبيعات للمجموعة ٧٤٤.٢٠٥ سيارة، بنمو بنسبة ٩.٤٪ بالمقارنة بنفس المدة لعام ٢٠٢٢. بينما انخفضت حصتها السوقية من ١٩٪ إلى ١٧.٧٪.



ووفقا لبيانات رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، فإن سوق السيارات في أوروبا الغربية، يواصل إظهار اتجاه إيجابي في أبريل، مشيرة إلى أنه تم تسجيل مبيعات بلغت 964,932 سيارة خلال نفس الشهر، بنمو ١٦.١٪.



من ناحية أخرى، أغلقت الأشهر الأربعة الأولى مع مبيعات بلغت 4،201،918 سيارة ونمو بنسبة 17.2٪. (أنسامد).





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