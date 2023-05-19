ارتفاع مبيعات ستيلانتس في أوروبا خلال أبريل
وبلغت حصة الشركة في السوق ١٧.٥٪ بالمقارنة بـ ١٨.٨٪ خلال نفس الفترة للعام الماضي.
وعن حصيلة الأربعة شهور الأولى من العام، فقد تم تسجيل مبيعات للمجموعة ٧٤٤.٢٠٥ سيارة، بنمو بنسبة ٩.٤٪ بالمقارنة بنفس المدة لعام ٢٠٢٢. بينما انخفضت حصتها السوقية من ١٩٪ إلى ١٧.٧٪.
ووفقا لبيانات رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، فإن سوق السيارات في أوروبا الغربية، يواصل إظهار اتجاه إيجابي في أبريل، مشيرة إلى أنه تم تسجيل مبيعات بلغت 964,932 سيارة خلال نفس الشهر، بنمو ١٦.١٪.
من ناحية أخرى، أغلقت الأشهر الأربعة الأولى مع مبيعات بلغت 4،201،918 سيارة ونمو بنسبة 17.2٪. (أنسامد).