لمبورجيني تنتج 40 وحدة من أورس بيرفورمانتي

(أنسامد) - مايو 18 - روما - قررت شركة السيارات الإيطالية الفاخرة لمبورجينى انتاج 40 وحدة فقط من اوروس بيرفورمانتى ايسينزا اس سي فى 12 الجديدة.



نتيجة لالتزام قسم الإنتاج، تتيح هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الرياضية لكل عميل ايسينزا اس سى في 12 القدرة على تكوينها بطريقة فريدة.



يمكن رؤية الطابع الحصري لهذه السيارة الخاصة Urus، التي تتميز بتصميم مخصص مستوحى من عالم السباقات، في الاستخدام المكثف لعناصر ألياف الكربون المرئية ذات اللمسة النهائية اللامعة أو غير اللامعة، والتي تتضمن معالجة الجسم التي يختارها العميل، ويتعلق أيضًا بمرايا الكوبريبرانكاردي والمرايا والإطار الكربوني مع شعار لامبورجيني مؤطر بين مجموعات الإضاءة الخلفية.



تم إبراز الطابع الحصرى للاصدار الخاص من اوروس من خلال الاستخدام المكثف لعناصر الياف الكربون المكشوفة ذات اللمسة النهائية اللامعة و غير اللامعة مما يعكس معالجة هيكل السيارة بالشكل الذى يختاره العميل ليس فقط غطاء المحرك والسقف المصنوع من ألياف الكربون ولكن ايضاً اغطية المقااعد والمرايا.



وقد قام العاملون بلمبورجيني سنترو ستايل بعمل متجر طلاء داخلى للشركة مع تركيبات الوان خاصة تتماشى مع رغبات العملاء المحددة.



يولد محركها V8 ثنائي التوربو 666 حصانًا وعزم دوران أقصى يبلغ 850 نيوتن متر، مما يسمح له بالتسارع من 0 إلى 100 كم/ ساعة في 3.3 ثانية فقط ، والوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 306 كم / ساعة. (أنسامد).





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