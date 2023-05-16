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اتفاقية اتحاد الصناعات البحرية والاتحاد الصناعي في نابولي

من اجل الترويج الوطنى للقوارب الايطالية الفاخرة

Redazione ANSA
(أنسامد) - مايو 16 - روما - وقعت غرفة الصناعات البحرية اتفاقية مع الاتحاد الصناعي في نابولي بهدف تعزيز اوجه التعاون بين الاتحاد الوطنى للقطاع والاتحاد الاقليمي الاكثر تمثيلاً في الجنوب.

وفقاً للاتفاقية يتعهد الجانبان بالتعاون من اجل الترويج الوطنى للشركات التابعة لهذا القطاع من خلال تنظيم معارض القوارب الدولية ومعرض الشركات من كامبانيا ومعرض جنوة الدولى للقوارب بالاضافة الي تنفيذ انشطة تدريبية محددة ودورات تتعلق بانظمة النقل الذكية فضلاً عن انشطة البحث و الدراسة في السوق البحرى ولتشجيع المؤسسات علي تبنى الادوات الاكثر ملائمة لتطوير القطاع.

ويقول رئيس الغرفة سافيريو كيتشى "منذ عام 1967 ، تتمتع الغرفة بالتمثيل المؤسسي لسلسلة القوارب الإيطالية الفاخرة بأكملها - مقسمة إلى 9 جمعيات متميزة - واليوم لديها 649 شركة من جميع أنحاء البلاد ".

واضاف " نحن ملتزمون باستمرار لتطوير القطاع ، من خلال مكاتب في جنوة وروما والتمثيل في بروكسل ، مع مشاريع وخدمات لدعم الشركات المرتبطة ، وجمع ومعالجة بيانات القطاع ، والتمثيل والأنشطة المؤسسية ، وتعزيز ونشر قوارب المتعة على المستوى الوطني والمستوى الدولي ، والاستفادة القصوى من جميع المبادرات الموحدة لدعم شعار صنع في إيطاليا. (أنسامد).

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