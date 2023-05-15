عرض مجموعة دولتشي أند غابانا في بوليا في يوليو

(أنسامد) - مايو 15 - روما - اختارت دار دولتشي أند غابانا الإيطالية للأزياء الراقية، إقليم بوليا لتقديم بعض مجموعاتها الأكثر أهمية، وذلك خلال عرض في مدينة أوستوني في 10 يوليو القادم.



في صيف 2023، كما حدث العام الماضي مع دار أزياء غوتشي، اختارت دار دولتشي أند غابانا للأزياء الراقية بوليا لتقديم بعض من أهم مجموعاتها.



في الواقع، سيستضيف المركز التاريخي للمدينة البيضاء أحد عروض دولتشي أند غابانا في وادي إتريا من 7 إلى 11 يوليو، على وجه الخصوص في 10 يوليو.



وقالت إدارة البلدية، إنه من المتوقع أن يحضر فاعلية أوستوني، أكثر من ستمائة مدعو من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى المؤسسات المحلية وأكثر من خمسين صحفياً يمثلون أهم الصحف العالمية.



ستميز فاعليات شهر يوليو في وادي إتريا، المرحلة الجديدة من "جولة إيطاليا الكبرى" المثالية التي أطلقتها دولتشي أند غابانا منذ عام 2012، وهو العام الذي تم فيه تقديم مجموعة "التا موضة" الأولى في تاورمينا. (أنسامد).





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