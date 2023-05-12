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  3. مازيراتي تكرم محرك V8 في مهرجان موتور فالي فيست

مازيراتي تكرم محرك V8 في مهرجان موتور فالي فيست

Redazione ANSA
(أنسامد) - مايو 12 - روما - اختارت شركة مازيراتي الإيطالية للسيارات، الإصدار الخامس من مهرجان موتور فالي فيست للاحتفال بالمحرك الأسطوري 580 حصان 90 درجة بالتربو المزدوج V8.

سيتم الاحتفال في الهواء الطلق في مودينا من الخميس 11 إلى الأحد 14 مايو. في الواقع ستكون الفرصة متاحة لتكريم المحرك الذى ظل القلب النابض لموديلات ليفانتي وجيبلي وكواتروبورتي، والذي سيختفي رسميًا اعتبارًا من نهاية عام 2023 من مشهد إنتاج مازيراتي.

ستصبح السيارات التي تم تشغيلها حتى الآن بواسطة هذا المحرك والتي ستستمر مبيعاتها في عام 2024، بالتالي عنصرًا لهواة الجمع وجزءًا من تاريخ العلامة التجارية الإيطالية.

وستشهد مجموعة مازيراتى تغييراً بالكامل مع محرك كهربائي لكل طراز بحلول عام 2025 وكهربائي بالكامل بحلول عام 2030.

خلال الأيام الأربعة للمهرجان، سيتم تخصيص أركان مودينا لإبداعات مصنع ترايدنت المعروضة في الأماكن الرمزية في المدينة. في بيازا غراندي، سيتم عرض مجموعة فولغور بالكامل من مازيراتي لأول مرة.

(أنسامد).

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