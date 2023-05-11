رئيس مجموعة فيراري: ملتزمون بالسعي وراء التميز

(أنسامد) - مايو 11 - روما - أكد رئيس شركة فيراري، للسيارات الإيطالية الفاخرة، جون إلكان أن المجموعة ملتزمة بشكل مستمر بالسعي لتحقيق التميز والابتكار.



وأوضح ألكان خلال حفل تسليم منح دراسية باسم مؤسس المجموعة، "تسليم المنح الدراسية التي تحمل اسم مؤسسنا، قريب جدا لقلبي بشكل خاص، إنها لحظة مهمة جدا لأنها تشهد بشكل ملموس على التزام فيرارى بالسعي لتحقيق التميز والابتكار.



وتابع، "تعزيز أسس هذا البحث هو مسؤوليتنا، ولهذا السبب تحديدا أعتقد أن التعليم هو مفتاح طموحنا"، مشيرا إلى أن فيراري قدمت خلال العام الماضي وحده، عددا قياسيا من دورات التدريب يزيد عن ٩٧ ألف ساعة.



واستطرد إلكان، "نحن نؤمن بشدة بدور التعليم كمفتاح للتقدم المستدام، أننا لا نعتبر توفير التدريب بالشركة كافيا، لكننا نريد أن نكون أعضاء نشطين في شراكتنا، ندعمها، ونضع أنفسنا بجانب الشباب في مسارات نموهم التعليمية والمهنية، مع الاهتمام بتعزيز منهجيات ومهارات التدريس على جميع المستويات". (أنسامد).





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