مجموعة Otb الإيطالية تستحوذ على حصة أغلبية في فراسينيتي
وقالت مجموعة Otb في بيان لها : تتماشى هذه العملية مع التزام المجموعة بدعم سلسلة التوريد الإيطالية وتهدف إلى ضمان الاستقرار والنمو السريع والمتزايد لشركة فراسينيتي، التي تتمتع بتاريخ من التميز والمهارات الحرفية في إنشاء منتجات فاخرة على أعلى مستوى.
تنضم مجموعة Otb بذلك إلى العائلة المؤسسة والتي ستحتفظ بحصة أقلية في الشركة. ستظل جايا فراسينيتي في منصب المدير التنفيذي ضمن مسار تطوير الشركة.
وبالتالي، تعزز شركة Staff International شبكتها من الموردين، التي تضم الآن أكثر من 800 شركة مقرها في إيطاليا، وستحشد إمكانياتها لفراسينيتي في مجال الابتكار التكنولوجي والرقمي والاستدامة.
(أنسامد).