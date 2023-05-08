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  3. مجموعة Otb الإيطالية تستحوذ على حصة أغلبية في فراسينيتي

مجموعة Otb الإيطالية تستحوذ على حصة أغلبية في فراسينيتي

Redazione ANSA
(أنسامد) - مايو 8 - روما - أعلنت مجموعة Otb الإيطالية المملوكة لمصمم الأزياء ورجل الأعمال الإيطالي رينزو روسو، الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة فراسينيتي Frassineti لصناعة المنتجات الجلدية، وذلك من خلال شركة Staff International التابعة لها. وتعتبر فراسينيتي مورد ذو باع طويل لعلامة جيل ساندر التجارية التي تمتلكها المجموعة.

وقالت مجموعة Otb في بيان لها : تتماشى هذه العملية مع التزام المجموعة بدعم سلسلة التوريد الإيطالية وتهدف إلى ضمان الاستقرار والنمو السريع والمتزايد لشركة فراسينيتي، التي تتمتع بتاريخ من التميز والمهارات الحرفية في إنشاء منتجات فاخرة على أعلى مستوى.

تنضم مجموعة Otb بذلك إلى العائلة المؤسسة والتي ستحتفظ بحصة أقلية في الشركة. ستظل جايا فراسينيتي في منصب المدير التنفيذي ضمن مسار تطوير الشركة.

وبالتالي، تعزز شركة Staff International شبكتها من الموردين، التي تضم الآن أكثر من 800 شركة مقرها في إيطاليا، وستحشد إمكانياتها لفراسينيتي في مجال الابتكار التكنولوجي والرقمي والاستدامة.

(أنسامد).

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