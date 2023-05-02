فاوستو بوغليسي: عصر روبرتو كافالي كان مختلفًا

(أنسامد) - مايو 2 - روما - قال فاوستو بوغليسي، المدير الإبداعي لدار الأزياء الإيطالية الفاخرة روبرتو كافالي، إن العالم قد تغير كثيرًا، مشيرا إلى أن أكثر ما يهمه الآن هو فهم طبيعة هذا التغيير ومعرفة الاتجاه الذي يسير فيه المجتمع.



وأضاف بوغليسي أثناء الاحتفال بافتتاح متجر جديد للعلامة التجارية في روما مع الرئيس التنفيذي للشركة المعين حديثًا سيرجيو أزولاري: أيضًا من ناحية الموضة، كان عصر روبرتو كافالي مختلفًا بشكل واضح.



وتابع : كان مؤسس العلامة التجارية شديد التعلق بالأسلوب المثير في الموضة. لكن اليوم تغير كل شيء. وصلت هنا إلى روما قادما من لندن حيث اخترنا سيدتين تبلغان من العمر 75 عامًا ضمن عارضات الأزياء، كانتا شخصيتان رائعتان، أثبتن أنه بعد سن معينة، تصبح المرأة أكثر حرية في التعبير عن نفسها وأكثر ديمقراطية في خياراتها وأقل عرضة للنقد. (أنسامد).





Ottieni il codice embed