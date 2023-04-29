شركة إيطالية : بيع يخت فاخر هجين لمالك مكسيكي
تم بيع اليخت الفاخر الهجين لمالك مكسيكي، مما يؤكد على توسع مجموعة البحر الإيطالية والعلامة التجارية Admiral في إنتاج اليخوت شبه المخصصة مع الاهتمام المستمر بعنصر الاستدامة.
يتميز يخت بانوراما Panorama الخارق البالغ طوله 53 مترًا، بنظام الدفع الهجين e-Motion المبتكر، والذي يتكون من محركي ديزل وأربعة مولدات متغيرة السرعة ومحركين كهربائيين وبطارية ليثيوم بوليمر كبيرة.
يمكن لليخت أن يستوعب ما يصل إلى 12 ضيفًا في الأجنحة الخمسة على السطح السفلي الأمامي وفي مقصورة المالك على السطح الرئيسي، والمجهزة أيضًا بشرفة خارجية خاصة. من المقرر تسليم اليخت في ديسمبر 2025. (أنسامد).