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يخوت: موسم قياسي يتشكل في بورتو روتوندو مع برنامج صيف 2023

Redazione ANSA
(أنسامد) - أبريل 26 - روما - نظم نادي اليخوت بورتو روتوندو برنامجاً غنياً بالفعاليات، سيعيد إحياء الصيف في قرية غالورا السياحية، مما يجذب العديد من الرياضيين والمتحمسين.

تم تقديم موسم 2023 للرياضة والثقافة والترفيه في الأيام الأخيرة في النادي المطل على الميناء من قبل رئيس نادي اليخوت ساندرو أونوفارو.

افتتح الموسم بحلقة TheO الدولية، التي عادت إلى بورتو روتوندو بمسابقة صيد بالقوارب شاركت فيها فرق من جميع أنحاء إيطاليا باستخدام تقنية الصيد بالطعم الحي.

وسيعود يومي 13 و14 مايو، بعد سنوات من الغياب أسطول سردينيا بأكمله إلى ملاعب بورتو روتوندو لسباقات القوارب ليغلق المسار الذي بدأ في نوفمبر وتحضيراً لنهائي البطولة الإيطالية.

من المقرر أن تنطلق النسخة التاسعة من أيام سولاريس في 26 و 27 مايو، ومن المتوقع وجود أسطول يضم أكثر من 50 قاربً، يبحر من قبل مالكي السفن والبحارة الدوليين الذين سيتنافسون في مياه كوستا سميرالدا.

أما 10 و11 يونيو سيكونا يومان ترويجييان لمدارس الإبحار ومسابقة الصيد في أعماق البحار التابعة للجمعية الدولية لصيد الأسماك وهي أهم اتحاد رياضي للصيد في العالم.

بينما ستقام منافسة صيد الأسماك في أعماق البحار اعتبارًا من اليوم الثلاثين من قبل الرابطة الدولية لصيد الأسماك (IGFA)، وهي أهم اتحاد رياضي لصيد الأسماك في العالم. (أنسامد).

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