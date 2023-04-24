معرض سردينيان البحري حتى 25 أبريل في جزيرة سردينيا

(أنسامد) - أبريل 24 - روما - افتتح مؤخراً معرض سردينيان البحري الذي تستضيفه بورتو روتوندو مارينا في اولبيا في سردينيا ويستمر حتى 25 ابريل الحالي.



ويفتح المعرض أبوابه أمام المتحمسين وخبراء الصناعة والقطاع البحري، ويضم واحدة من أطول سلاسل التوريد في القطاع بأكمله والذي لا يشمل فقط أولئك الذين ينتجون القوارب، ولكن أيضًا أولئك الذين يساهمون في ضمان وجودهم على متن القارب كل ما يحتاجه اصحاب القوارب ليكونوا قادرين على التنقل بأمان وبأقصى درجات الراحة.



ويشارك في المعرض مع 150 قاربًا و118 عارضًا.



جنبًا إلى جنب مع المجلس السياحي الإقليمي يعمل المعرض علي التركيز على الترويج لهذا النوع من السياحة، مع الاستغلال الامثل للجزيرة وسحر بحرها، والمضي قدمًا لاكتشاف حقيقتها وذلك من خلال خمسة مسارات: مسارات سياحة الطعام والنبيذ، ومسارات السياحة البطيئة والمسارات الدينية، والسياحة النشطة والرياضة، وعلم الآثار، والقسم الأخير المخصص للفن والثقافة والتصميم"، أوضح ماسيميليانو ماسيا، مدير انسولا. (أنسامد).





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