خورخي لورينزو يزور لامبورجيني ويحصل على سيارته أوروس إس

(أنسامد) - أبريل 22 - روما - شارك متسابق الدراجات النارية الإسباني خورخي لورينزو، الفائز بـ47 سباقًا للدراجات النارية في فئة موتو جي بي وخامس أكثر المتسابقين تتويجا بالألقاب، في تجربة "La Prima" المخصصة لعملاء لامبورجيني بمناسبة الإنتهاء من تصنيع سيارته الجديدة "أوروس إس" في مصنع لامبورغيني سانت أجاتا بولونيز.



وقال خورخي لورينزو : لامبورجيني واحدة من العلامات التجارية الأكثر شهرة في قطاع السيارات، وخاصة الإيطالي، مضيفا أنها تمثل أفضل السيارات الرياضية التي يمكن تخيلها.



وتابع : أنا شخصياً كنت أرغب في الحصول على سيارة رياضية خارقة، وأعتقد أن أوروس لديها كل ما كنت أبحث عنه، مشيرا إلى أن محركها قوي للغاية وأداءها لا يصدق، كما توفر أيضًا الراحة والأمان، "إنها حقًا سيارة متعددة الوظائف".



بفضل برنامج La Prima، تتاح للعملاء فرصة استلام سيارة لامبورجيني الجديدة مباشرة من المصنع. يمكن تخصيص الزيارة وفقًا لرغبات العميل وتتضمن أيضًا جولة إرشادية لكبار الشخصيات لاسكتشاف مراحل الإنتاج.



تضمنت زيارة لورينزو أيضًا جولة في مصنع لامبورجيني لإنتاج ألياف الكربون، وهو عبارة عن منشأة حديثة ومتطورة تم توسيعها مؤخرًا، وجولة في خط إنتاج سيارة أوروس وسيارة ريفيولتو الرياضية الخارقة التي قدمتها الشركة مؤخرًا. وكذلك متحف لامبورجيني الذي تم تجديده مؤخرًا. (أنسامد).





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