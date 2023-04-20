ألفاروميو تنحت من ماضيها إلهاما لسيارتها السوبر كار كارابو

(أنسامد) - أبريل 20 - روما - في أثناء أسبوع ميلانو للتصميم نزلت الفاروميو ساحة العرض بسيارتها كارابو وتزامن كل هذا مع افتتاح صالة العرض الجديدة لاروسميانى التي صممها المعماري بينيديتو كاميرانا الذي عمل على تجديد متحف الفاروميو في اريزي حيث يعرض هذا الموديل بشكل دائم.



وتعتبر الفاروميو أول سيارة تشارك في مشروع "اوتوموتيف جاليري" وهي مساحة عرض دائمة داخل صالة العرض.



وتعد هذه السيارة رائعة مثل 33 سترادال، لقد أحيت الفاروميو ذكراها بالفعل بإصدار شبيه ب 8C من مازيراتي عام 2007، وقدمت ألفا منها نموذج بأبواب ذات مفصلات حادة، وهى ميزة استعادها المصمم غانديني مع النموذج الأولي من لامبورغيني كونتاش LB 500 1971 بعد عامين.



وتم بناء قطعة قطعة، في حين أن اسم كارابو مستوحى من خنفساء ذات ألوان معدنية وزاهية، وهي نفس تلك التي تم اقتراحها على النموذج الأولي للنمط الذي يتميز باللون الأخضر المضيء مع إضافة تفاصيل برتقالية. (أنسامد).





Ottieni il codice embed