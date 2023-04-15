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  3. فيراري تسجل نتائج قياسية خلال العام الماضي

فيراري تسجل نتائج قياسية خلال العام الماضي

Redazione ANSA
(أنسامد) - أبريل 15 - روما - أعلن جون إلكان رئيس شركة فيراري المصنعة للسيارات الرياضية الفاخرة، خلال اجتماع للمساهمين يوم الجمعة، أن الشركة سجلت نتائج قياسية في عام 2022 من حيث عمليات التسليم والإيرادات والأرباح.

وتابع جون إلكان : لقد جاءت نتائج العام الماضي متوافقة مع توقعاتنا، بل وتجاوزتها، لتسجل نموًا مضاعفا في جميع القطاعات، مضيفا : لقد حققنا أرقامًا قياسية جديدة من حيث عمليات التسليم والإيرادات والأرباح.

ولفت إلى أن إطلاق طرازاي 296 Gts وPurosangue أدى إلى إثراء مجموعة المنتجات الأكثر تنوعًا وشمولية وتقديرًا في تاريخنا، لتسجل رقما قياسيا في الطلبات حتى عام 2024، مؤكدا أن الشركة ملتزمة بشدة بتحقيق هدف محايدة الكربون بنهاية العقد.

في أوائل فبراير، أعلنت فيراري تسجيل صافي أرباح 939 مليون يورو خلال عام 2022 بزيادة 13% مقارنة بعام 2021، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 19.3% مقارنة بعام 2021، وسجلت عمليات التسليم ارتفاعا بنسبة 18.5%. (أنسامد).

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