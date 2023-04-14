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افتتاح فندق بولجاري روما في 9 يونيو

Redazione ANSA
(أنسامد) - أبريل 14 - روما - يفتتح في 9 يونيو القادم فندق بولجارى روما، والذي يقع في ساحة أوجوستو إمبيراتور، وهو تاسع جوهرة في المجموعة التي تضم عقارات في ميلانو ولندن وباريس ودبي وبكين وشنغهاي وبالي، بالإضافة إلى أحدث فنادق بولجاري الذي تم افتتاحه في طوكيو.

تم الإعلان عن افتتاحات جديدة في جزر المالديف وميامي (2025) ولوس أنجلوس (2026).

وصرح المدير التنفيذي لشركة بولجاري جان كريستوف بابين، أن "افتتاح فندق بولجاري روما يمثل علامة فارقة حقيقية مما سيسمح لنا بالترحيب بضيوفنا في مسقط رأس الدار، والتي كانت دائمًا مصدر إلهام لا ينضب لجميع إبداعاتنا الرائعة من المجوهرات. الفندق الجديد هو معبد حقيقي للضيافة الفاخرة ويجسد جميع قيم العلامة التجارية مثل الحرفية غير العادية، واستخدام المواد الثمينة، والتصميم الإيطالي المعاصر والخالد والسعي وراء التميز".

يقع المبنى الذي يضم فندق بولجاري، والذي تم بناؤه بين عامي 1936 و1938 وافتتحه رئيس الوزراء الإيطالي ألتشيدي دي غاسبيري في عام 1950، أمام ضريح آرا باسيس الذي تم ترميمه مؤخرًا وقد صممه المهندس المعماري فيتوريو باليو موربورجو وزُين بلوحات جدارية وفسيفساء ومنحوتات، بالإضافة الي اللوحات الجدارية لأنطونيو باريرا التي تغطي الفناء في طريق ديلا فريزا. (أنسامد).

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