نحو٤٠٪ من زيوت الزيتون استوردتها اليابان قادمة

(أنسامد) - أبريل 13 - روما - تمثل واردات اليابان من زيت الزيتون البكر الممتاز من إيطاليا، ٤٠٪ من إجمالي وارداتها الخارجية من هذا الزيت، بقيمة ٨٨ مليون يورو، وبحجم وصل إلى ١٦ ألف طن عام ٢٠٢٢، بحسب بيانات الجمارك اليابانية.



وبلغ إجمالي قيمة الواردات من زيت الزيتون البكر الممتاز في اليابان، ٢٢٠ مليون يورو في عام2022، أي بزيادة ٨٪من ٢٠٢٠، وبحجم يساوي ٤٧ ألف طن.



ومن بين هذه الكمية، كان ٤٠٪ منها قادمة من إيطاليا بحجم ١٦ ألف طن.



وجاء الإعلان عن هذه الأرقام بشأن الحجم الكلي للواردات في اليابان من زيت الزيتون البكر، بواسطة غرفة التجارة الإيطالية في اليابان.



وفي ٧ أبريل الماضي، أعلنت الغرفة من طوكيو، الفائزين بجائزة مسابقة زيت الزيتون اليابانية، والتي تعد واحدة من أكثر المسابقات صرامة وأهمية في العالم، والتي سعت طوال ١١ عاما إلى تحقيق هدف تعزيز إنتاد الزيت الممتاز في اليابان وآسيا.



وشاركت ٥٣٨ علامة من ٢٣ دولة في هذه المسابقة، وخضعت الزيوت في المسابقة لتحليل تذوق أعمى من قبل لجنة تحكيم مؤلفة من ١١ حكما دوليا معتمدا، تحت إشراف ٣ من قادة اللجان، بينهم الإيطالي أنطونيو جي لاورو.



وحصلت العلامة الإيطالية Cenzino Ogliarola Del Bradano على جائزة "الأفضل في إيطاليا". (أنسامد).





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