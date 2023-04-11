فيراري توقع مذكرة تفاهم مع سامسونج للشاشات عالية التقنية

(أنسامد) - أبريل 11 - روما - وقعت شركة فيراري للسيارات الرياضية مذكرة تفاهم مع سامسونج ديسبلاي، الشركة الرائدة في إنتاج الشاشات القائمة على تقنية "او ليد" الثورية، والتي تهدف إلى تقديم حلول متطورة محددة لنماذج مستقبلية من العلامة المميزة.



وستسمح الابتكارات التي قدمتها شاشات سامسونج في قطاع الألواح المنحنية او ليد، ذات الوزن والأبعاد المنخفضة، لشركة فيراري بدمج التقنيات المتطورة في موديلاتها المستقبلية، من أجل زيادة تجربة القيادة إلى الحد الأقصى.



وصرح بنديتو فينيا رئيس مجلس ادارة فيراري، "من الضروري أن تكون قادرًا على نقل تجربة العملاء إلى مستويات أعلى من أي وقت مضى.



وأكد أن الشراكة الاستراتيجية التي تم إطلاقها اليوم مع سامسونج ديسبلاى، والتي تهدف إلى تطوير حلول مخصصة للشاشات عالية التقنية، خطوة مهمة إلى الأمام ستساهم في خلق أجود البيئات الرقمية لنماذج فيراري المستقبلية".



ومن جهته، قال جي اس تشوي رئيس مجلس ادارة سامسونج ديسبلاي إن "تضعنا سنوات خبرتنا العديدة في مجال تقنية او ليد في وضع مثالي لتقديم شاشات عالية التقنية في الجيل الجديد من سيارات فيرارى، والتي ترقى إلى المعايير العالية للسيارات".



وأضاف "سيتيح هذا الاتفاق فرصاًً مثيرة لتطبيق نقاط قوتنا في عالم السيارات الرياضية الفائقة، وتعزيز مكانتنا في سوق شاشات او ليد لقطاع السيارات، وبالتالي السماح لنا بالوصول إلى مستوى أعلى".



(أنسامد).





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