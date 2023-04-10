إيطاليا : صناعة القوارب الفاخرة تسجل نموا قياسيا
جاء ذلك في التقرير الإحصائي نصف السنوي عن سوق القوارب الترفيهية مع توجهات السوق لعام 2022/2023، والذي صدر عن اتحاد الصناعات البحرية الإيطالي.
وتعزز إيطاليا ريادتها في مجال إنتاج اليخوت الفاخرة عالميا، مما يؤكد أن صناعة السفن الإيطالية تأتي في صدارة الترتيب العالمي بـ 593 وحدة، لتسجل أعلى مستوى للطلبيات عالميا.
وأوضح اتحاد الصناعات البحرية، أن إيطاليا استحوذت على حوالي نصف الطلبيات العالمية في انتاج اليخوت الفاخرة مع حصة بلغت 49.3%، بزيادة قدرها 70 وحدة مقارنة بعام 2022.
وبالعودة إلى عام 2022، تؤكد الصادرات التي تجاوزت 3 مليارات يورو، على أن عام 2022 سجل نموا قياسيا بالنسبة للصناعة البحرية الإيطالية. ستكون البيانات النهائية الرسمية متاحة في معرض جنوة الدولي للقوارب في الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر. (أنسامد).