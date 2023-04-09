الموافقة على مشروع منطقة يارد بيليلي القديمة في تارانتو

(أنسامد) - أبريل 9 - روما - وافقت السلطات الإيطالية، على المشروع الذي تقدمت به مجموعة فيريتي الإيطالية المصنعة لليخوت بشأن منطقة ميناء يارد بيليلي القديمة في تارانتو.



يهدف المشروع الذي أعدته مجموعة فيريتي التي تتخذ من إميليا رومانيا مقراً لها، لإنشاء مصنع لانتاج نماذج وقوالب لتصنيع هياكل اليخوت الفاخرة والأسطح من الألياف المركبة والكربون، بالإضافة إلى إنشاء مركز أبحاث للمواد المتطورة.



وقالت شركة فيريتي في بيان لها، إن قرار الموافقة جاء عقب اختتام مؤتمر الخدمات الأساسية برئاسة وزارة البيئة وأمن الطاقة، بموافقة جميع الإدارات العامة المعنية على المشروع النهائي للتطوير والتنمية الصناعية.



وأصبح من الممكن الآن طرح العطاءات بشأن السلامة الدائمة للمنطقة أمام مصنع الإنتاج من الناحية الصحية والبيئية، مما سيجعل من الممكن أيضًا بدء المرحلة الثانية التي تتعلق ببناء وتشغيل المصنع والأنشطة المتصلة به. (أنسامد).





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