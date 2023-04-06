مازيراتي تعرض نموذجين من جران توريزمو في أسبوع ميلان للتصميم

(أنسامد) - أبريل 6 - روما - عرضت مازيراتي خلال أسبوع تصميم ميلانو 2023 سيارتا كوبيه جران توريزمو، تتوفر بنسخة واحدة فقط لكل منهما وقد تم بناؤها من خلال برنامج التخصيص مازيراتي فيوري سيري.



تعكس النسخة لوس التجارب والبراعة لشركة مازيراتي، حيث تتميز السيارة بلمسة نهائية بلون خاص مع مرآة بنمط محفور بالليزر لا يكاد يُرى.



في الداخل، تتواصل أفكار المستقبل مع المواد المميزة في جميع أنحاء المقصورة، وهي خيوط من المواد المُجددة التي تستخدمها مازيراتي أيضًا على لوحة القيادة وألواح الأبواب.



فيما تتميز النسخة بريسما بـ 14 لونًا مختلفًا في شكلها الخارجي، مع اختيار 12 لونًا من أشهر طرازات الماضي من مازيراتي.



من ضمن المعلومات المتوفرة عن نسخة فولجوري من طراز جران توريزمو الجديد، أن إجمالي ناتج القوة يبلغ 1200 حصان.



وصرحت مازيراتي أن السيارة قد تتمكن من إنجاز مناورة 0-100 كلم/س خلال 2.6 ثانية مع إمكانية بلوغ سرعة قصوى تصل إلى 320 كلم/س.



فيما يتعلق بالنسخة المزودة بمحرك الوقود التقليدي من مازيراتي جران توريزمو فإنها تستعين بمحرك نيوتونو المكون من 6 أسطوانات بسعة 3.0 ليتر مع شاحني تيربو وهو ذاته الموجود في طراز إم سي20 لكن مع تعديل على اعدادات الضبط.



تريد مازيراتي بدورها توفير نسخة كهربائية لكل طراز يحمل شعارها بالتزامن مع حلول 2030 فيما أنه من المتوقع أن يتوفر طراز مازيراتي جران توريزمو فولجوري خلال 2024. (أنسامد).





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