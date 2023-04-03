إيطاليا : تدشين قارب هجين معياري جديد في لافانيا

(أنسامد) - أبريل 3 - روما - مع الاهتمام بالتكنولوجيا الجديدة من منظور ملموس في قطاع التنمية الخضراء في مجال صناعة القوارب، تم عرض القارب Biim، وهو قارب هجين معياري مبتكر في ميناء لافانيا.



جاء تدشين هذا القارب ضمن مشروع بدأ في عام 2020 بتمويل مشترك من منطقة ليجوريا من خلال صندوق التنمية الإقليمية الأوروبية 2014-2020. يضم القارب العديد من المستجدات، من بينها إمكانية التحول من الديزل إلى الدفع الكهربائي والبطاريات التي تستخدم البلورات والهيدروجين.



وصرح إتسيو بالميساني، الرئيس التنفيذي لشركة Duferco Engineering المشاركة في المشروع، قائلا : إنه مشروع رائد في عالم الصناعات البحرية، مضيفا أن Biim مثال ملموس يعتمد على الابتكار وحماية البيئة التي يمكن تطبيقها على أي قارب تقليدي لديه مساحة لتثبيت معدات تجعل من ركوب القوارب عملية مستدامة. (أنسامد).





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