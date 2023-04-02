عودة أسبوع التصميم في ميلانو إلى موعده المعتاد في الربيع

(أنسامد) - أبريل 2 - روما - يعود أكبر حدث سنوي للتصميم في العالم، أسبوع ميلانو للتصميم 2023، إلى المدينة الإيطالية في موعد الربيع المعتاد.



سيقام الحدث في الفترة من 17 إلى 23 أبريل 2023، وسيشمل برنامج معرض الأثاث Salone del Mobile، بالإضافة إلى سلسلة من المعارض والفعاليات المنتشرة في مناطق مختلفة من المدينة.



ويعود Salone del Mobile في نسخته ال 61 إلي ميلانو في الفترة من 18 إلى 23 أبريل 2023.



ويرافق حدث هذا العام، حملة اتصالات نابضة بالحياة، تجربة معرض تجاري جديد مع تصميم حديث مستوحى من Euroluce، وهو البينالي المخصص لعالم الإضاءة.



ويجمع المعرض 1962 عارضًا، ويركز على الاستدامة، كما يوفر للزائرين تجربة ذاتية لا تُنسى. (أنسامد).





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