سيرجيو أزولاري، الرئيس التنفيذي الجديد لدار روبرتو كافالي

(أنسامد) - أبريل 1 - روما - أعلنت دار الأزياء الايطالية الفاخرة روبرتو كافالي، تعيين سيرجيو أزولاري في منصب الرئيس التنفيذي الجديد للدار اعتبارًا من 2 أبريل، وذلك بعد مغادرته منصبه في شركة DSquared2.



وصرح حسين سجواني، الذي استحوذ على العلامة التجارية الإيطالية في عام 2019 والتي أصبحت جزءًا من مجموعة داماك : لقد كان العثور على الشريك المناسب للعمل معه لقيادة روبرتو كافالي على طريق النمو هدفًا أساسيًا بالنسبة لي خلال الأشهر الماضية.



وتابع سجواني : أزولاري قائد ماهر لديه شغف بأبحاث المستهلكين ويفهم تمامًا ديناميكيات بناء العلامات التجارية العالمية في سياقات متعددة، مضيفا : ستمنحنا هذه المهارات، مع أسلوبه في العمل الجماعي وخبرته في عمليات التحول وتصميمه على النتائج، ميزة كبيرة للمضي قدمًا نحو مستقبل العلامة التجارية.



من جانبه، قال سيرجيو أزولاري : مع 50 عامًا من التقاليد والابتكار، تتمتع العلامة التجارية بإمكانات هائلة في جميع أنحاء العالم وأشعر بالحماسة لقيادة المرحلة التالية من النمو مع الفريق.



(أنسامد).





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