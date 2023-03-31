إيطاليا:قوارب عتيقة وتاريخية في عرض "القارب الكلاسيكي" بجنوة

(أنسامد) - مارس 31 - روما - تستضيف مدينة جنوة الإيطالية، عرضا للقوارب الكلاسيكية، يضم العديد من القوارب العتيقة والتاريخية، في الفترة بين ١٩ و٢١ مايو.



وسيكون العرض هو الإصدار الأول من "القوارب الكلاسيكية"، وسيضم قوارب شراعية وقوارب ذات محركات، متاحة للزيارات والبيع والتأجير.



ومن بين القطع المعروضة، هناك باربرا، وهو قارب برمودي يبلغ طوله ١٨ مترا، ويحتفل بعيد ميلاده المائة هذا العام.



إلى جانب ذلك، هناك أحد القطع التاريخية، القارب تيرينا ٢، والذي يعود انشاءه إلى عام ١٩١٤.



وأيضا هناك باندورا، وهو مركب شراعي طوله ١٩ مترا، وتم استخدامه للعديد من الأفلام والانتاج التليفزيوني، مثل "The Lions di Sicilia "و" Elisa di Rivombrosa".



سيقام الحدث بالتزامن مع الإصدار الخامس عشر لليخت والحديقة، وهو معرض سوقي للزهور والنباتات المتوسطية، وسيكون هناك أيضًا فنانين ورسامين وحرفيين مرتبطين بعالم الملاحة البحرية التقليدية.



(أنسامد).





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