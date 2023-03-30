ريفوليتو..لامبورجيني رياضية جديدة بقوة 1015 حصان

(أنسامد) - مارس 30 - روما - كشفت شركة لامبورجيني الإيطالية لصناعة السيارات الفاخرة عن آخر ابداعاتها وهي السيارة الرياضية الهجين "ريفوليتو" بقوة 1015 حصان وأول محرك هجين مكون من 12 اسطوانة.



ويأتي هذا الاصدار بمناسبة الذكرى الستين لإنشاء مصنع سانت اجاتا بواونيز.



وتمتلك ريفوليتو نظام دفع رباعى مع مجموعة نقل الحركة تجمع بين محرك حراري مركزي "في 12" بسعة 6.5 لتر وثلاث محركات كهربائية اثنان أماميتان وواحد خلفي.



وساهم استخدام ألياف الكربون والمواد خفيفة الوزن للغاية في تحقيق أفضل نسبة وزن/ قوة في تاريخ لامبورجيني: 1.75 كجم / حصان. الميزات التي تسمح لـلسيارة بالتسارع من 0-100 كم/ ساعة في 2.5 بوصة وسرعة قصوى تزيد عن 350 كم/ ساعة.



وتطبق لامبورجيني لأول مرة على سيارة رياضية فائقة نظام ADAS الكامل، والذي يتضمن وظائف لتحسين السلامة والقيادة اليومية، وذلك بفضل نظام متطور من الكاميرات والرادار وأجهزة الاستشعار.



وتتضمن الحزمة، من بين أشياء أخرى، نظام تحذير مغادرة المسار النشط، الذي يراقب علامات الطريق ويصحح التوجيه في حالة العبور اللإرادي لخط هامش المسار وتحذير تغيير المسار، الذي يراقب النقاط العمياء.



وهناك أيضًا نظام تثبيت السرعة التكيفي، الذي ينظم سرعة السيارة والمسافة من السيارة التي أمامها. (أنسامد).





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