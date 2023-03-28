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  3. إيطاليا تبحث خدمات ما بعد بيع اليخوت الفاخرة

إيطاليا تبحث خدمات ما بعد بيع اليخوت الفاخرة

Redazione ANSA
(أنسامد) - مارس 28 - روما - بدأ قطاع اليخوت الفاخرة الإيطالية يفكر بتقديم خدمة الابتكار والانتاج والتجديد لمواجهة تزايد المبيعات خلال الفترة القادمة وللحفاظ على الريادة في الأسواق.

كانت تلك الرسالة التي أطلقها رئيس شركة "ياري" فينسينزو بويريوعلي هامش منتدي "السوبر يخت" والذى عقد بمشاركة 350 شخص في فياريجيو لأن إيطاليا تلعب دوراً رائداً على المستوى العالمى في مجال اليخوت بكافة مستوياتها.

و تشير الاحصاءات إلى أن اليخوت الفاخرة في ايطاليا قد زادت بمقدار 174 وحدة تم تسليمها في 2022 ليصبح حجم الاسطول الاجمالي 5902 قارباً وتظل الفئات الرئيسية في الاسواق اليخوت ما بين 30 إلى 60 متراً و يصل متوسط التسليم في السنة إلى 164 يخت.

كما تأخذ الاحصاءات في الاعتبار الأسواق الناشئة الجديدة، مثل تلك التي تقدمها بعض البلدان مثل مصر والإمارات العربية المتحدة واليونان والجبل الأسود حتى فيتنام حيث تتطور طلبات البقاء والطلبات السياحية. (أنسامد).

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