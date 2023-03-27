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نمو صناعة مستحضرات التجميل الإيطالية

Redazione ANSA
(أنسامد) - مارس 27 - روما - أكدت الرابطة الوطنية لشركات مستحضرات التجميل في إيطاليا ، نمو الصادرات والمبيعات والاستهلاك المحلي في قطاع مستحضرات التجميل على المستوى الوطني.

تزداد الرغبة في الحصول على الجمال، ما يدفع الإيطاليين لاستخدام مستحضرات التجميل لحماية بشرتهم من أشعة الشمس، مع عشقهم لاستخدام العطور.

وسجل هذا القطاع الصناعي حجم مبيعات على المستوى العالمي وصل إلى 13.3 مليار يورو في عام 2022، بنسبة نمو 12.1% مقارنة بالعام السابق، وذلك وفقا لما أعلنته الرابطة الوطنية لشركات مستحضرات التجميل بمناسبة فاعليةكزرموبروف وورلد وايد، الحدث المخصص لمستحضرات التجميل في بولونيا.

تعد التقديرات الجديدة لعام 2023 إيجابية أيضًا، حيث تشير التوقعات لتسجيل حجم مبيعات يصل إلى 14.4 مليار يورو، بزيادة قدرها 7.7% مقارنة بعام 2022.

كما جاءت تقديرات الصادرات للعام الحالي إيجابية أيضًا، حيث تتوقع الرابطة الوطنية لشركات مستحضرات التجميل في إيطاليا تسجيل 6.4 مليار يورو صادرات، بزيادة قدرها 10% مقارنة بعام 2022. (أنسامد).

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